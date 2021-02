Super Smash Bros. Ultimate: Pyra e Mythra si uniscono al roster

La Grande N ha annunciato che Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2 si uniranno presto al roster di Super Smash Bros. Ultimate.

Le alleate di Rex in Xenoblade Chronicles 2 funzioneranno come un unico personaggio, ma al giocatore verrà data la possibilità di alternare le due combattenti in tempo reale durante lo scontro.

Pyra e Mythra sono incluse nel Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2, che comprende anche Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft e Sephiroth di serie Final Fantasy VII, oltre a due personaggi non ancora annunciati. Maggiori informazioni sulle mosse di Pyra e Mythra, oltre alla data di uscita prevista per il mese di marzo, saranno comunicate da Nintendo in futuro.