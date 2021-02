Capcom Arcade Stadium è disponibile da oggi su Switch

La compagnia di Osaka ha annunciato la disponibilità di Capcom Arcade Stadium per Nintendo Switch, pubblicato a sorpresa alla fine dell’ultimo Direct trasmesso nella tarda serata di ieri.

La racolta offre ben tre diversi pacchetti di 10 giochi e ognuno di essi mette in risalto un’era diversa di titoli arcade di Capcom. Gli interessati possono anche scaricare gratuitamente 1943 – The Battle of Midway, mentre Ghosts ‘n Goblins è disponibile come download aggiuntivo (a pagamento) separato.

I tre pacchetti singoli di Capcom Arcade Stadium offrono l’accesso a classici degli anni Ottanta come Bionic Commando e Strider, per non parlare di titoli degli anni Novanta come Super Street Fighter II Turbo. È inoltre disponibile per l’acquisto un pacchetto completo contenente tutti i 32 giochi.

Da notare, infine, che la raccolta sarà disponibile in un secondo momento anche su PC, PS4 e Xbox One, tuttavia non si conosce ancora quando sarà possibile mettere le mani su queste versioni.