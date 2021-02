No More Heroes 3: annunciata la data di uscita

Durante l’ultimo Nintendo Direct trasmesso nella tarda serata di ieri, la Grande N ha annunciato la data di uscita di No More Heroes 3 per Switch.

L’action sopra le righe di Grasshopper Manufacture sarà infatti disponibile sulla console ibrida Nintendo dal 27 agosto. Il gioco di Goichi Suda tornerà a farci vestire i panni di Travis Touchdown, il rozzo assassino armato di beam katana, ora impegnato a trionfare nel torneo Superhero Ranking per salvare il mondo da un’invasione aliena.