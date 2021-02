Annunciato Star Wars: Hunters per Switch e mobile

Zynga e Lucasfilm Games hanno presentato Star Wars: Hunters, un nuovo videogioco di combattimenti free-to-play in arrivo prossimamente su Nintendo Switch e sui dispositivi mobili Android e iOS.

Ambientato dopo la caduta dell’Impero Galattico, dunque tra il sesto e il settimo episodio della saga cinematografica, Star Wars: Hunters collegherà i giocatori in tempo reale per combattere in ambientazioni ispirate dagli iconici setting di Guerre Stellari. I giocatori potranno scegliere tra un cast di nuovi personaggi unici e peculiari, tra i quali gli audaci bounty hunters, eroi della Ribellione e Assaltatori imperiali, in un gioco d’azione che immerge i partecipanti in un conflitto di Star Wars frenetico.

“Star Wars: Hunters trae ispirazione dalle classiche storie e ambientazioni di Star Wars, ma con un aspetto e una sensazione differenti da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima“, ha dichiarato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games. “Siamo contentissimi di presentare questo cast di personaggi estremamente creativo ai nostri fan su Nintendo Switch, dove potranno unirsi ai loro amici in battaglie entusiasmanti a casa o fuori“.

Il gioco sarà scaricabile gratuitamente sull’eShop, App Store e Google Play nel 2021. Segnaliamo, infine, che sulla console della Grande N non sarà necessario un abbonamento Nintendo Switch Online per poter giocare.