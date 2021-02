Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, svelato il Pass di Espansione

Nintendo ha annunciato il Pass di Espansione di Hyrule Warriors: L’Era della Calamità, che includerà ben due volumi di DLC in arrivo nel corso dell’anno.

Questi contenuti includono nuovi personaggi, livelli e molto altro. Il primo volume sarà disponibile a giugno, mentre per il secondo bisognerà attende fino a novembre. I giocatori che acquistano il pass di espansione nel Nintendo eShop al prezzo di € 19,99 otterranno entrambi i volumi non appena verranno pubblicati. Come bonus, inoltre, dal 28 maggio con l’acquisto del pass di espansione i giocatori riceveranno anche un’arma aggiuntiva e un costume per Link da usare nel gioco.