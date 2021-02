Come ogni giovedì, SNK ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a uno dei personaggi del roster di The King of Fighters XV: questa settimana tocca a Kyo Kusanagi.

Come al solito, anche questa volta il focus è sulle mosse a disposizione del combattente, e come ogni settimana, la compagnia giapponese ci dà appuntamento a giovedì prossimo per un altro trailer.

The King of Fighters XV sarà disponibile nel corso del 2021, ma ancora non si conoscono le piattaforme di riferimento.