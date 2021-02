Bravely Default II: pubblicato il trailer finale in vista dell'imminente lancio

In occasione dell’imminente lancio di Bravely Default II, Square Enix e Nintendo hanno pubblicato il trailer finale dedicato a questo JRPG in arrivo su Switch.

Il gioco sarà disponibile in esclusiva sulla console Nintendo dal 26 febbraio. Nel frattempo è ancora possibile scaricare la nuova demo gratuita tramite l’eShop.

In Bravely Default II avremo modo di guidare un manipolo di quattro eroi impegnati a salvare i cristalli e con essi il continente di Excillant. Gli Eroi della Luce dovranno quindi imbarcarsi in un’avventura volta a riportare l’equilibrio nel mondo.