Elite Dangerous: organizzato un Q&A sulla creazione del mondo di gioco

Vi siete mai chiesti cosa ci voglia per creare un’universo come quello di Elite Dangerous? Ebbene, le vostre domande potranno trovare risposta nella trasmissione organizzata per stasera alle 20:00 da Frontier Developments. Sul canale Twitch ufficiale del gioco potremo infatti assistere a un’intervista con il Dr. Kay Ross, principal programmer del gioco, che parlerà della tecnologia necessaria per creare e sostenere un universo convincente come quello di Elite Dangerous.

Ricordiamo che Frontier Developments ha un’espansione in cantiere, Odyssey, che popolerà i vari pianeti dell’universo di insediamenti di vario tipo; non è improbabile che qualche particolare interessante in merito possa spuntare nel corso della trasmissione di stasera, quindi se siete interessati al futuro del simulatore spaziale assicuratevi di non perdervela.