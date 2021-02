Square Enix annuncia il ritorno di Legend of Mana

È proprio il caso di dirlo, il Nintendo Direct di ieri sera è stato un trionfo delle remaster. Anche Square Enix ha voluto dire la sua, portando sul palcoscenico virtuale due classici che vedranno il loro ritorno nei prossimi mesi: SaGa Frontier Remastered e Legend of Mana. Del primo già si sapeva da qualche tempo, ma nella serata di ieri Square ha confermato la data di lancio, prevista per il 15 aprile. Il secondo, invece, è un annuncio del tutto nuovo arrivato con tanto di trailer.

Legend of Mana è il quarto capitolo della serie Mana, e questa riedizione segna il suo primo arrivo in Europa. Particolarità di questo JRPG è una mappa del mondo completamente vuota: dovremo essere noi, infatti, a riempirla tramite manufatti speciali che otterremo nel corso dei nostri viaggi. Il titolo presenterà una grafica completamente rimasterizzata e una colonna sonora riarrangiata, e sarà disponibile a partire dal 24 giugno su PC (Steam), PS4 e Nintendo Switch. Acquistarlo prima del 23 luglio darà diritto a una ricompensa speciale: dieci avatar e un tema personalizzato di Legend of Mana per PS4 o uno sfondo del gioco per Steam. Potete trovare tutte le informazioni in merito visitando il sito ufficiale.