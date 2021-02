Knockout City annunciato, uscirà su PC e console

Nel corso della presentazione Nintendo di ieri sera, Electronic Arts e Velan Studios hanno deciso di fare un salto per rivelare Knockout City, interessante titolo multiplayer. A essere onesti, abbiamo trovato un po’ strano il trailer di presentazione, con vari personaggi assolutamente non ispirati ad altri franchise famosi; d’altro canto, però, il gameplay mostrato non mancava certo d’attrattiva. Giudicate voi stessi:

Knockout City è un gioco multiplayer strutturato in partite 3v3, 4v4 o tutti contro tutti, in cui posizionamento, lavoro di squadra ed esperienza saranno le chiavi per la vittoria. Al di fuori del campo da gioco, la personalizzazione dei personaggi farà la parte del leone: fra aspetto, equipaggiamento, atteggiamento, tipo di corpo e acconciatura, alianti personalizzati, effetti per mettere KO gli avversari e scherzi, le possibilità di scelta non mancheranno.

L’esplosiva reinterpretazione del dodgeball di Velan lancerà il 21 maggio su PC (Steam, Origin), PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Electronic Arts ha previsto un periodo iniziale di prova gratuita, che ci permetterà di provare il gioco; acquistandolo al prezzo di 19,99€, manterremo intatti tutti i progressi accumulati. Inoltre, la prima beta del gioco si terra a brevissimo su PC: è infatti prevista per il 20 e 21 febbraio, sia su Origin che su Steam. Potete trovare tutte le informazioni per la registrazione sul sito ufficiale.