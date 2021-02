MotoGP 21 arriverà ad aprile, ecco il trailer

Così come i bolidi che ne hanno caratterizzato la carriera videoludica, Milestone non si ferma mai. Lo studio milanese ha infatti da poco annunciato MotoGP 21, in arrivo su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire dal 22 aprile 2021.

MotoGP 21 renderà ancora più intrigante l’esperienza di gioco con una modalità carriera manageriale rinnovata – nessuno mette in dubbio la vostra abilità al manubrio, ma sarete in grado di gestire una scuderia e portarla in cima alle classifiche? Nel farlo, avrete un ampio team di comprimari a disposizione, a cui dovrete affidare ruoli fondamentali nell’economia della squadra; ma non dimenticatevi di trovare anche il pilota giusto!

Ovviamente, Milestone non si è dedicata solo all’aspetto gestionale. Anche l’esperienza su strada ha subito notevoli miglioramenti: ANNA, l’IA neurale, è pronta a mettervi alla prova ancora più del solito, e sono state introdotte una serie di nuove caratteristiche:

Sequenza di recupero della moto.

Temperatura dei freni.

Penalità sul giro lungo.

Sistema di sospensione della moto rivisto. Milestone è sempre alla ricerca di nuovi particolari da modificare per rendere ancora più realistica l'esperienza di gioco, e questo capitolo della serie non fa eccezione.

Infine, chi giocherà su PS5 o Xbox Series X potrà apprezzare la risoluzione dinamica 4K e 60 frame al secondo.