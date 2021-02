Mortal Kombat: ecco il trailer ufficiale del film

Dopo tanta attesa, Warner Bros. Pictures ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale del film di Mortal Kombat, ispirato alla celebre saga di picchiaduro di NetherRealm. Diretto da Simon McQuoid, il film seguirà le peripezie di Cole Young, alla prese con l’imperatore dell’Outworld Shang Tsung e i suoi raggelanti assassini, il più pericoloso dei quali è il temibile Sub-Zero. Dopo aver unito le forze con Sonya Blade, a cui è accomunato da uno strano simbolo sulla pelle, i due si dirigono al tempo di Lord Raiden, dove sì addestreranno con guerrieri come Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano. Fondamentale sarà la loro preparazione, dato che da loro dipende il destino dell’universo.

Il nutrito cast di Mortal Kombat include Lewis Tan (“Deadpool 2”, “Wu Assassins” per Netflix) come Cole Young; Jessica McNamee (“The Meg”) è Sonya Blade; Josh Lawson (“Bombshell”) è Kano; Tadanobu Asano (“Midway”) come Lord Raiden; Mehcad Brooks ( “Supergirl” per la TV) nel ruolo di Jackson “Jax” Bridges; Ludi Lin (“Aquaman”) è Liu Kang; Chin Han (“Skyscraper”) è Shang Tsung; Joe Taslim (“Star Trek Beyond”) è Bi-Han e Sub-Zero; e Hiroyuki Sanada (“Skyscraper”) come Hanzo Hasashi e Scorpion. Inoltre troviamo Max Huang come Kung Lao; Sisi Stringer come Mileena; Matilda Kimber è la giovane Emily; e Laura Brent in quello della giovane Allison.

McQuoid ha diretto Mortal Kombat basandosi sulla sceneggiatura di Greg Russo e Dave Callaham (“Wonder Woman 1984”), da un soggetto di Oren Uziel (“Mortal Kombat: Rebirth”). Il film sarà distribuito prossimamente in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.