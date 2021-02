The Sinking City disponibile da oggi su PS5

Frogwares ha annunciato la disponibilità della versione per PS5 di The Sinking City, il videogioco di ruolo di stampo investigativo ispirato agli scritti di H.P. Lovecraft.

Questa nuova versione del gioco potrà contare su una risoluzione in 4K nativa, un frame rate stabilmente ancorato ai 60 fps, nonché una migliore qualità visiva generale e dei tempi di caricamento sensibilmente ridotti grazie all’SSD della console Sony. La nuova versione, inoltre, supporta le feature del controller DualSense e contiene tutti i DLC pubblicati in passato sulle altre piattaforme.

Da notare, infine, che Frogwares non offre un upgrade gratuito alla versione PS5 di The Sinking City ai possessori dell’edizione per PS4. Lo studio di sviluppo spiega che ciò è impossibile dal momento che i publisher delle due versioni sono diversi, quindi per problemi legali non può essere offerto un upgrade a titolo gratuito.