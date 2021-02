Electronic Arts finalizza l'acquisizione di Codemasters

Electronic Arts ha fatto sapere di aver finalizzato l’acquisizione di Codemasters, la compagnia britannica nota soprattutto per i numerosi videogiochi di corse automobilistici sviluppati nel corso della sua storia decennale.

La trattativa è quindi andata a buon fine con l’acquisto di tutte le azioni ordinarie di Codemasters da parte di EA, che ha così sborsato un totale di 1,2 miliardi di dollari per far sì che la compagnia d’Oltremanica entrasse a far parte della sua scuderia assieme a tutte le proprietà intellettuali da essa detenute.

“Questo è l’inizio di una nuova entusiasmante era per i videogiochi di corse: fondiamo i talentuosi team di Electronic Arts e Codemasters“, ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. “Il fandom delle corse continua a crescere in tutto il mondo e questo accordo ci consentirà di creare nuove esperienze innovative, portando ancor più giocatori nel mondo delle auto e del motorsport. I nostri team saranno una potenza globale e produrranno titoli fantastici su ogni piattaforma: non vediamo l’ora di iniziare.”

“Quella di oggi è una data epocale nella storia di Codemasters, e una giornata entusiasmante per i nostri dipendenti e giocatori“, ha affermato Frank Sagnier, CEO di Codemasters. “La partnership con EA consentirà ai team di portare i nostri acclamati franchise su nuovi livelli e di raggiungere un vasto pubblico globale. Insieme possiamo ridefinire il panorama dei videogiochi di corse, creando esperienze ancor più avvincenti per gli appassionati di tutto il mondo“.

