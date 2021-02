Bloober Team lavora a un nuovo horror con un publisher famoso

Dopo il grande successo di The Medium, pubblicato su PC e Xbox Series X|S lo scorso gennaio, Piotr Babieno, il CEO di Bloober Team, ha iniziato a svelare qualche piccolo dettaglio circa il prossimo progetto dello studio di sviluppo polacco.

Durante un’intervista concessa ai taccuini di GamesIndustry, Babieno ha fatto sapere che il suo team sta sviluppando da circa un anno un nuovo videogioco horror, e che questo titolo è in lavorazione grazie a una partnership con un publisher piuttosto famoso. Il CEO di Bloober Team non ha voluto sbottonarsi ulteriormente, ma ha assicurato che gli appassionati del genere saranno davvero entusiasti una volta che il progetto verrà annunciato ufficialmente.

A questo punto non sappiamo se il gioco si baserà su una proprietà intelletuale inedita o su un franchise già noto, né quale sia il publisher con cui Bloober Team sta collaborando per sviluppare questo nuovo horror. Non possiamo far altro che aspettare di saperne di più, sperando che l’attesa non sia lunga.

