NieR Replicant: ecco i requisiti hardware della remaster

Con discreto anticipo sul lancio del gioco, previsto per il 23 aprile, sono apparsi su Steam i requisiti hardware di NieR Replicant. Curiosamente, se dal lato CPU questa remaster sembra non essere affatto esigente, dall’altro farete meglio a non sottovalutare la scheda video necessaria: fra i consigliati, infatti, spuntano la GTX 1660 e la sua equivalente AMD Vega 56. Ma andiamo a vederli assieme:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400 RAM: 8 GB

8 GB Scheda video: AMD Radeon™ R9 270X; NVIDIA® GeForce® GTX 960

AMD Radeon™ R9 270X; NVIDIA® GeForce® GTX 960 DirectX: Versione 11

Versione 11 Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400

AMD Ryzen 3 1300X; Intel Core i5-6400 RAM: 16 GB

16 GB Scheda video: AMD Radeon RX Vega 56; NVIDIA GeForce GTX 1660

AMD Radeon RX Vega 56; NVIDIA GeForce GTX 1660 DirectX: Versione 11

Versione 11 Memoria: 25 GB di spazio disponibile

A quanto pare, inoltre, i requisiti minimi sono stati pensati per far girare NieR Replicant a 60 fps e risoluzione 1280×720, mentre i consigliati per chi vuole lo stesso framerate a 1920×1080. Insomma, non datene per scontate le prestazioni.