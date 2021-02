Outriders: la demo inizierà il 25 febbraio, ecco tutte le informazioni

People Can Fly ha condiviso una nutrita dose di informazioni sulla demo di Outriders, il suo looter shooter in arrivo il primo aprile (no, non è uno scherzo). Partiamo dalla cosa più importante, la data: potremo mettere mano a questa versione di prova a partire dal 25 febbraio alle 18:00 ora locale, su PC (Steam), PS4, PS5 (richiede sottoscrizione PlayStation Plus), Xbox One e Xbox Series X. La dimensione del download si aggirerà attorno ai 24 GB (PC) o 22 GB (console), ma non sarà previsto il preload; gli sviluppatori hanno spiegato che la cosa è dovuta a considerazioni di stampo tecnico.

People Can Fly ci ha tenuto a sottolineare che l’accesso a questa demo è completamente gratuito e aperto a tutti, e che non ci sarà alcun limite di tempo; a quanto pare, la demo rimarrà disponibile anche dopo il lancio. Il cross-play sarà presente, ma gli sviluppatori avvisano che si trova ancora in fase beta e dovrà in ogni caso essere attivato tramite le impostazioni. Per quanto riguarda il contenuto, nella demo di Outriders troveremo:

Prologo e capitolo iniziale , fino allo scontro con Gauss. Potremo continuare a giocare dopo averlo sconfitto.

, fino allo scontro con Gauss. Potremo continuare a giocare dopo averlo sconfitto. Tutte e 4 le classi , e 6 slot per i personaggi

, e 6 slot per i personaggi Non potremo andare oltre il livello 7

Potremo aumentare la difficoltà di gioco fino a World Tier 5

Potremo raccogliere le risorse per il crafting, ma solo fino a un certo limite , che People Can Fly definisce “generoso”

, che People Can Fly definisce “generoso” Manterremo tutti i progressi anche nel gioco completo finché resteremo sulla stessa piattaforma. Non sarà possibile trasferire i progressi fra Steam ed Epic Games Store.

finché resteremo sulla stessa piattaforma. trasferire i progressi fra Steam ed Epic Games Store. Non saranno inclusi trofei o achievement, ma il gioco completo terrà conto dei risultati ottenuti nella demo.

Outriders è un looter shooter con un forte accento sulle componenti endgame, caratterizzate dalla modalità Expeditions. E se volete assicurarvi di essere pronti per i pericoli che vi attendono, studiate i Mantra della Sopravvivenza.