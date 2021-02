Paradox introdurrà un servizio a sottoscrizione per Crusader Kings 2

A pochi mesi di distanza dal lancio del suo successore, Paradox ha deciso di ampliare le opzioni per l’accesso a Crusader Kings 2 e alla sua pletora di DLC. Come spiegato sul forum ufficiale, infatti, il gioco base diventerà gratuito, e sarà introdotto un servizio a sottoscrizione che permetterà di accedere a:

13 espansioni, incluse The Old Gods, Rajas of India e Conclave

incluse The Old Gods, Rajas of India e Conclave 12 unit pack, che includono nuovi aspetti estetici per le nostre armate

che includono nuovi aspetti estetici per le nostre armate 14 music pack

10 set di ritratti

il Game Converter , che ci permette di esportare il nostro salvataggio in Europa Universalis IV

, che ci permette di esportare il nostro salvataggio in Europa Universalis IV il Ruler Designer, che ci permette di creare il nostro monarca personalizzato

In breve, tramite la sottoscrizione avremo accesso a tutto il contenuto aggiuntivo rilasciato per Crusader Kings 2 al prezzo di 4,99€ al mese tramite Steam. Una volta cancellata la sottoscrizione, non potremo più accedere a questi contenuti aggiuntivi. Paradox ci tiene a sottolineare che questo non influenzerà in alcun modo chi già possiede il gioco e i suoi DLC, né che sarà l’unico modo per accedervi: l’acquisto tramite metodi più tradizionali è ancora possibile. Inoltre, il publisher sta considerando di applicare un modello simile anche agli altri suoi titoli. Un buon modo, forse, di abbattere la barriera all’entrata imposta dal notevole numero di DLC disponibili per ciascuno di essi.