Diablo 2 Remastered potrebbe uscire quest'anno, anche su Switch

Manca pochissimo all’inizio del BlizzCononline e le voci su internet si rincorrono furiose. Soggetto di alcune di queste voci è Diablo 2 Remastered (o Diablo 2 Resurrected, come pare sia il titolo), cortesia di PracticalBrush12, leaker che si è di recente distinto per aver rivelato in anticipo molti dei giochi presenti all’ultimo Nintendo Direct. A quanto pare, stando a quanto dicono queste indiscrezioni, la versione aggiornata per sistemi moderni di Diablo 2 dovrebbe arrivare nel corso del 2021. La vera sorpresa riguarda le piattaforme di lancio, che includono, oltre ovviamente al PC, tutte le console principali; questo significa, a quanto pare, anche il Nintendo Switch.

Allontanandosi dalla tanto criticata decisione presa con il terzo capitolo Diablo 2 Remastered non richiederà il vituperato always online, richiedendo l’accesso a internet solo al primo avvio. PracticalBrush12 ha inoltre rivelato che il team di sviluppo (che sarebbe Vicarious Visions, secondo recenti segnalazioni) manterrà intatto il gameplay dell’originale, dedicandosi però a tanti miglioramenti di quality of life. Ad esempio, le statistiche saranno presentate in maniera più dettagliata, e potremo comparare gli oggetti trovati con quelli equipaggiati tramite la semplice pressione del tasto Shift. Per scoprire la veridicità di queste affermazioni, non dovremo attendere molto: il BlizzCononline avrà infatti inizio nella giornata di oggi.