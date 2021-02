Persona 5 Strikers: ecco il trailer ufficiale di lancio

Mancano solo pochi giorni al ritorno dei Ladri Fantasma: Persona 5 Strikers sta arrivando, con tutta la sua carica di azione in tempo reale e botte da orbi contro orde di pericolosi nemici. Naturalmente, Atlus non poteva esimersi dal produrre uno scoppiettante trailer, che mette bene in evidenza sia l’atmosfera che il gameplay del titolo.

Persona 5 Stikers non è un semplice spinoff, ma un vero e proprio seguito dell’acclamato Persona 5, di cui prosegue la storia. Il titolo è stato sviluppato in collaborazione con Omega Force (che di recente ha annunciato Samurai Warriors 5) e sarà disponibile a partire dal 23 febbraio su PC, PS4 e Switch. Chi ha acquistato la Deluxe Edition può iniziare a giocare già da ora. Se volete saperne di più sul gioco, assicuratevi di fare un salto a leggere la nostra recensione.