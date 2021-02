Zack Snyder's Justice League arriverà in Italia a marzo, ecco il trailer

Warner Bros. Entertainment Italia ha annunciato che Zack Snyder’s Justice League arriverà in Italia in esclusiva digitale il 18 marzo, in contemporanea con gli USA. Le piattaforme su cui sarà disponibile sono Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV. A partire dal primo aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.

Determinato ad assicurarsi che il sacrifico finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne si decide a formare la Justice League, una squadra di supereroi che possa proteggere il mondo da una minaccia senza uguali nella storia. Il compito si rivelerà tutt’altro che semplice: una volta uniti, Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Zack Snyder’s Justice League è la riedizione richiesta a gran voce del film uscito nel 2017; un lutto in famiglia aveva impedito a Snyder di portarlo a compimento, e la regia era dunque stata affidata a Joss Whedon. La piena visione del regista originale è stata restaurata in questa nuova versione.