Diablo II: Resurrected annunciato ufficialmente, ecco il trailer

Un avvio col botto per il BlizzCononline: la serata di partenza ha infatti visto l’annuncio di Diablo II: Resurrected, una versione completamente rimasterizzata del gioco che ha definito il genere degli hack ‘n slash. Come anticipato da alcuni leak, questa remaster arriverà su PC (tramite Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con progressione completamente condivisa fra le varie piattaforme.

Blizzard Entertainment e lo studio interno Vicarious Visions hanno ricreato tutti gli ambienti dell’originale con una nuova, moderna grafica 3D. Se però siete indissolubilmente affezionati alle sprite originali, potrete tornare alla grafica del 2000 con la semplice pressione di un tasto. Anche tutti e 27 i minuti di filmati cinematografici sono stati completamente rimasterizzati, e il gioco include il supporto alla risoluzione 4K e al Dolby Surround 7.1.

Diablo II: Resurrected include sia Diablo II che l’espansione Lord of Destruction, per un totale di cinque atti e sette classi altamente personalizzabili. Il gioco arriverà nel corso del 2021; è anche prevista un’alfa tecnica, per la quale potete iscrivervi sul sito ufficiale.