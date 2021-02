Diablo IV: presentata la classe del Tagliagole con un nuovo trailer

Siamo ancora ben lontani dal lancio di Diablo IV, il prossimo capitolo della celebre saga hack ‘n slash di Blizzard. L’atteso titolo ha comunque fatto un salto in quel del BlizzCononline, con un trailer di presentazione per una delle classi che andremo ad interpretare nel gioco: laTagliagole (Rogue, in originale), combattente rapida, agile e letale.

La Tagliagole può essere giocata in molti modi diversi, attaccando e intrappolando i nemici, o sfruttando veleni, magia d’ombra o altre tecniche specializzate. Non fatevi ingannare dalla sua stazza: come possiamo vedere negli spezzoni di gameplay inclusi nel trailer, anche i nemici più colossali faranno bene a temerla. L’attesa per Diablo IV, come già accennato, si prospetta lunga; ma nel frattempo potete approfittarne per tornare a fare un salto nel passato.