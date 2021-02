Hearthstone: annunciata l'espansione Forgiati nelle Savane

Doppia dose di novità per Hearthstone: al BlizzCononline è infatti stato annunciato l’inizio dell’Anno del Grifone, che includerà un nuovo set principale da 235 carte che andrà a sostituirsi ai set Base e Classico. Questo set includerà sia carte nuove che alcune già pubblicate; potete trovare ulteriori dettagli sul post d’annuncio ufficiale. Oltre a questo, è stata annunciata anche la prima espansione dell’anno: Forgiati nelle Savane. Questa espansione è già disponibile per il preacquisto e includerà 135 carte ispirate a una delle regioni più amate di World of Warcraft.

Oltre a nuove abilità e meccaniche, Forgiati nelle Savane introduce 10 servitori Mercenari Leggendari, ognuno in rappresentanza di una delle classi di Hearthstone, le cui storie si dipaneranno nel corso dell’Anno del Grifone, anche nella nuova modalità Mercenari di Hearthstone. Già, perché Blizzard ha annunciato pure una nuova modalità competitiva singleplayer, in cui i giocatori otterranno e potenzieranno personaggi vecchi e nuovi provenienti dal mondo di Warcraft, facendoli salire di livello in una serie di battaglie dove l’acume tattico la farà da padrone. Questa modalità arriverà nel corso del 2021; maggiori dettagli saranno condivisi nel corso delle prossime settimane.

Per chiudere, Blizzard ha anche presentato la sua roadmap per l’Anno del Grifone, che potete trovare di seguito.