World of Warcraft: Burning Crusade Classic annunciato al BlizzCononline

Dopo averci riportati alle origini del mito con World of Warcraft Classic, Blizzard non poteva certo esimersi dal proseguire con il resto del viaggio. Nel corso del BlizzCononline lo studio ha infatti annunciato il prossimo arrivo di World of Warcraft: Burning Crusade Classic, previsto per il 2021. La prima espansione del fortunato MMORPG ci porterà oltre il Portale Oscuro nel devastato regno delle Outland, dove la demoniaca Legione Infuocata si prepara a invadere Azeroth.

Pienamente fedele al titolo uscito nel 2007, World of Warcraft: Burning Crusade Classic includerà:

Il regno devastato delle Outland : fra i minacciosi dirupi e pinnacoli delle Blade’s Edge Mountains, le isole fluttuanti di Nagrand, e le ombre del Black Temple, i luoghi dove sfidare la Legione Infuocata non mancheranno

: fra i minacciosi dirupi e pinnacoli delle Blade’s Edge Mountains, le isole fluttuanti di Nagrand, e le ombre del Black Temple, i luoghi dove sfidare la Legione Infuocata non mancheranno Due nuove razze giocabili : Elfi del Sangue (Orda) e Draenei (Alleanza) sono pronti a dire la loro contro le orde demoniache.

: Elfi del Sangue (Orda) e Draenei (Alleanza) sono pronti a dire la loro contro le orde demoniache. Combattimenti nelle arene : mettete alla prova le vostre abilità nel PvP nelle arene 2v2, 3v3 o 5v5 come Ring of Trials o Circle of Blood.

: mettete alla prova le vostre abilità nel PvP nelle arene 2v2, 3v3 o 5v5 come Ring of Trials o Circle of Blood. Cavalcature volanti : potremo solcare le devastate Outland a bordo di nuove cavalcature alate.

: potremo solcare le devastate Outland a bordo di nuove cavalcature alate. Incursioni e spedizioni sempre più impegnative : dalla foresta cristallina di Tempest Keep allo scontro finale contro Kil’jaeden al Sunwell Plateau, Burning Crusade Classic ripropone tutte le incursione che hanno reso famoso questo capitolo della saga.

: dalla foresta cristallina di Tempest Keep allo scontro finale contro Kil’jaeden al Sunwell Plateau, Burning Crusade Classic ripropone tutte le incursione che hanno reso famoso questo capitolo della saga. Nuove opzioni per gli eroi: scegli tra la fazione degli Aldor e quella degli Scryer per scoprire le loro ricompense uniche, crea un Paladino dell’Orda o uno Sciamano dell’Alleanza, diventa un esperto nel Jewelcrafting e altro ancora.

Chi non possiede alcun personaggio preesistente avrà un opzione per il livellamento immediato fino al livello 58. Così come per World of Warcraft Classic, anche Burning Crusade Classic sarà incluso nell’abbonamento a World of Warcraft, senza costi aggiuntivi. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.