World of Warcraft: Shadowlands, arrivano le Catene del Dominio

Le novità per i fan del MMORPG creato da Blizzard non si sono certo fermate a Burning Crusade Classic. Nel corso del BlizzconOnline, lo studio ha infatti presentato anche Catene del Domino, il prossimo aggiornamento in arrivo su World of Warcraft: Shadowlands. E non poteva certo mancare un trailer a corredo, contraddistinto dalla qualità narrativa che gli appassionati della serie hanno imparato ad amare.

Le cose nelle Terretetre non vanno proprio alla grandissima: il potere della Fauce continua a crescere, e l’Esiliato ha reclutato un nuovo, terribile campione al suo servizio. Riusciremo a fermarne le mire di conquista? Lo scopriremo alla fine di un nuovo dungeon mitico in cui dovremo affrontare ben otto boss.