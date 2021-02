Blizzard festeggia il 30° anniversario con la Blizzard Arcade Collection

Blizzard compie 30 anni, e quale modo migliore di festeggiare questo compleanno se non andando a rivivere i giochi da cui tutto ha avuto inizio? Nella cornice del BlizzCononline, lo studio ha presentato la Blizzard Arcade Collection, che ripropone per sistemi moderni i suoi primi tre titoli: The Lost Vikings, Rock N Roll Racing e Blackthorne. La collezione, fedele allo spirito dei classici, includerà anche una serie di funzioni aggiuntive come salvataggi, supporto al 16:9, schermo condiviso a quatto giocatori e altro ancora.

La Blizzard Arcade Collection è disponibile fin da ora su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch; su PC, è inclusa come parte della Celebration Collection, mentre sulle console supportate può essere acquistata come gioco a sé. Tutti e tre i giochi della collezioni saranno disponibili sia nella Original Edition che nella Definitive Edition, che include vari miglioramenti messi in mostra nel trailer qui sopra; tenete però presente che il salvataggio non sarà disponibile nella Definitive Edition di Rock ‘n Roll Racing. Inoltre, è incluso nel pacchetto un museo digitale con un’ampia serie di materiali bonus come elementi grafici, aneddoti e interviste.