Guilty Gear Strive: la rocker I-No si unisce al roster, ecco il trailer

Un nuovo personaggio si unirà al roster di Guilty Gear Strive: si tratta di I-No, una rocker in grado di viaggiare nel tempo.

Dopo essersi separata da That Man e Raven, I-No continua il suo viaggio in compagnia di Marlene, la sua chitarra elettrica, con la quale produce onde sonore in grado di danneggiare gli avversari oppure può essere usata per colpire direttamente i rivali

Guilty Gear Strive sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dal 9 aprile prossimo. Nell’attesa, però, potete sempre dare un’occhiata alla nostra ultima anteprima vergata da Gian Filippo Saba.