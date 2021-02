Tekken 7: in arrivo un nuovo personaggio dalla Polonia

Nel corso di un evento dedicato ai picchiaduro trasmesso in streaming nella serata di ieri, Bandai Namco ha pubblicato un breve teaser legato a un misterioso personaggio di Tekken 7 in arrivo dalla Polonia.

Il breve filmato mette in mostra alcune immagini del paese dell’Est Europa, per poi illustrare una donna che esce da un’auto. È molto probabile che questo nuovo personaggio sia una fittizia politica polacca decisa a combattere per il bene della sua nazione.

Bandai Namco fa inoltre sapere che questo DLC verrà pubblicato all’inizio della prossima primavera su PC, PS4 e Xbox One.