The King of Fighters XV: Chizuru Kagura si mostra in un nuovo trailer

Oggi non è giovedì, eppure SNK ha pubblicato un nuovo trailer di The King of Fighters XV in occasione dell’evento dedicato ai picchiaduro che si è tenuto nella tarda serata di ieri. Questa volta il filmato è dedicato interamente a Chizuru Kagura, settimo personaggio per ora annunciato che farà parte del roster sin dal lancio.

Chizuru Kagura farà parte del Team Sacred Treasures, formato anche da Kyo Kusanagi, Joe Higashi e Iori Yagami. The King of Fighters XV resta ancora sprovvisto sia di data di uscita ufficiale che di piattaforme di riferimento, sebbene SNK ci tenga a far sapere che il picchiaduro verrà pubblicato nel corso del 2021.