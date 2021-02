Nippon Ichi Software pubblica il teaser di un nuovo videogioco

Nippon Ichi Software ha aperto un sito web dedicato a un nuovo videogioco e ha pubblicato un breve teaser trailer per stuzzicare il pubblico in attesa del reveal ufficiale.

Stando a quanto trapelato sulle colonne di Gematsu, Nippon Ichi Software starebbe per annunciare un nuovo gioco per Nintendo Switch intitolato Warui Ousama to Rippa-na Yuusha (The Wicked King and the Noble Hero) in uscita il 24 giugno prossimo nei negozi giapponesi. Ancora nessun dettaglio, invece, circa genere e stile di gioco.

L’opera dovrebbe essere svelata ufficialmente il prossimo 25 febbraio.