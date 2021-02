Everspace 2: pubblicata la roadmap per il 2021

Dopo un lancio in Accesso Anticipato decisamente positivo, Rockfish si prepara a delineare quelli che saranno i prossimi passi per Everspace 2. A breve termine, lo studio tedesco ha anticipato che nel mese di aprile i piloti che già hanno deciso di avventurarsi nella Zona Demilitarizzata potranno affrontare una serie di missioni secondarie aggiuntive nei sistemi di Ceto e Union, e prendere il volo su due nuovi tipi di navi spaziali. Stando alle brevi descrizioni fornite, il Vanguard è “un caccia da ricognizione leggero e manovrabile, con un’enfasi sulla velocità, mobilità e misure difensive”, mentre il Bomber è “uno specialista di missili e mine, che può accedere ad armi esplosive speciali”.

Rockfish ha inoltre anticipato che progetta di aggiungere nuove parti alla storia già presente nella versione in Accesso Anticipato, che tende a concludersi in maniera un po’ brusca. Non aspettatevi che questo contenuto sia doppiato, però: come già succedeva nella demo di Everspace 2, queste nuove missioni secondarie utilizzeranno provvisoriamente voci computerizzate. Più a lungo termine, invece, Everspace 2 si arricchirà di almeno altri due sistemi; Rockfish ha chiarito che il sistema principale del gioco rimarrà Union, e che gli altri non saranno altrettanto grandi, ma che allo stesso tempo ciascuno di loro avrà le sue caratteristiche che gli permettono di distinguersi da tutti gli altri.

Il sistema di Zharkov, dunque, arriverà nel corso dell’estate 2021, assieme a un nuovo companion e a un level cap aumentato; per la Khait Nebula, due nuove classi di astronavi e il fast travel, bisognerà attendere l’autunno 2021. Il lancio di Everspace 2, invece, non ha ancora una data, ma avverrà con tutta probabilità nel 2022.