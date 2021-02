Fallen Legion Revenants ora disponibile, ecco il trailer di lancio

NIS America ha annunciato che Fallen Legion Revenants è ora disponibile. Nel terzo capitolo della serie Fallen Legion, ci troveremo immersi fra gli intrighi di palazzo del castello di Welkin, ultimo bastione dell’umanità. Non basterà solo la nostra parlantina veloce a salvarci, però: dovremo anche scendere sul campo di battaglia, e in questo ci verranno in aiuto gli Exemplars, armi capaci di trasformarsi in soldati senzienti.

Oltre a serrati combattimenti tattici, Fallen Legion Revenants presenta anche un’ampia componente ruolistica: le scelte che faremo nei panni del carismatico Lucien finiranno per influenzare la trama, e dare esito a diversi finali. Il titolo è attualmente disponibile per PS4 e Nintendo Switch, e potete trovare qui la nostra recensione.