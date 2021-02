NieR Reincarnation: superati i 3 milioni di download

Sembra proprio che la serie di NieR non riesca ad esimersi dal mietere ottimi risultati, anche quando fa il salto su dispositivi mobile. Square Enix ha infatti reso noto che NieR Reincarnation ha superato i 3 milioni di download. Una cifra notevole, se si considera che attualmente il gioco è disponibile solo in Giappone. Una versione per il mercato occidentale è prevista, ed è stata annunciata da Square Enix nel corso del Tokyo Games Show; vi basterà dunque armarvi di pazienza per poterci giocare senza mettere mano a VPN o aggeggi simili. E anzi, la pazienza sarà proprio la vostra più forte alleata, dato che la localizzazione in lingua inglese di NieR Reincarnation ha subito dei ritardi.

Condividi con gli amici Inviare