Lambda Wars, la conversione RTS di Half Life 2, esce dalla beta

Vi è mai capitato, tra una fuga da uno strider e una sparatoria con le truppe combine, di pensare che un RTS ambientato nell’universo di Half Life 2 sarebbe proprio una buona idea? Beh, a quelli di Lambda Wars sì, e anche se ci è voluto un po’, il loro progetto può finalmente dirsi completato. Ci è voluto un bel po’ di tempo: i lavori a questo mod hanno infatti avuto inizio addirrittura nel 2007, e chi scrive ricorda di averlo visto in più di una lista di migliori mod in arrivo per Half Life 2 (beata ingenuità).

I ragazzi, ora un po’ più cresciutelli, del team di sviluppo non si sono però dati per vinti, e ora Lambda Wars giunge alla sua versione 1.0. La conversione può contare su modalità singleplayer, cooperative e multiplayer, e vede la fazione dei Ribelli e quella dei Combine scontrarsi sul campo di battaglia. Ad un’occhiata rapida il gameplay asimmetrico e la presenza di punti di controllo e di un sistema di copertura ricordano la serie Company of Heroes, ma d’altro canto il base building sembra molto più prevalente. Potete trovare la conversione su Steam.