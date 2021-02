Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, rimossi gli Hardsuit Labs

Che lo sviluppo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 non stesse proseguendo in maniera liscia era cosa ben nota, ma pare che le cose stessero andando anche peggio di quanto immaginato. Con una mossa che ha pochi precedenti, Paradox Interactive ha infatti deciso di rimuovere dai lavori Hardsuit Labs, lo studio che se ne è occupato fino a questo punto, e di sostituirlo con un nuovo team di sviluppo. L’annuncio ufficiale è stato postato sul sito web del gioco, attualmente non accessibile presumibilmente per i troppi accessi. Paradox ha però comunicato la cosa anche sul Discord di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, e riportiamo di seguito le loro parole:

Come avete potuto notare, siamo stati zitti per un po’. Tenendo a mente la cosa, la prima novità che abbiamo per voi è che vi confermiamo che Bloodlines 2 è ancora in sviluppo. Secondo, in seguito a una nostra dura scelta Hardsuit Labs non guiderà più lo sviluppo di Bloodlines 2 – il che significa che il gioco non lancerà nel 2021 come previsto. Dato che non possiamo comunicare una nuova data di lancio, abbiamo anche deciso di smettere di accettare preorder, per il momento.

Questo gioco è molto importante per noi, ed è stato un progetto ambizioso fin dall’inizio. Per raggiungere i nostri obiettivi, siamo giunti alla conclusione che c’è bisogno di un cambiamento e, di conseguenza, di più tempo di sviluppo. Vogliamo approfittare per rendere onore agli sforzi di Hardsuit Labs e ringraziarli per il loro duro lavoro. Lo studio ha fatto un lavoro fantastico nel creare le fondamenta del gioco, e speriamo che voi giocatori apprezziate il loro contributo a Bloodlines 2. Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto durante lo sviluppo del gioco. Sappiamo quanto è importante per voi, e non vediamo l’ora di mostrarvi altro. Prima possibile, vi faremo sapere chi si occuperà dello sviluppo di Bloodlines 2.