Bandai Namco acquisisce una quota di minoranza di Limbic Entertainment

Bandai Namco Entertainment Europe (BNEE) ha annunciato di aver acquisito una quota di minoranza di Limbic Entertainment, lo studio tedesco noto principalmente per aver sviluppato Tropico 6, Memories of Mars e alcuni episodi della saga di Might & Magic.

“Quando abbiamo incontrato il team di BNEE per la prima volta, c’è stata subito una grande affinità. Questa collaborazione ci fornisce il supporto, le capacità e le risorse per continuare a sviluppare e far crescere il nostro studio“, ha commentato Stephan Winter, CEO di Limbic Entertainment, aggiungendo: “Siamo davvero entusiasti di questa nuova fase di Limbic Entertainment e non potremmo essere più felici di condividere questo viaggio con BNEE, mentre lavoriamo insieme a due nuovi e fantastici progetti“.

L’acquisizione di una quota dello studio teutonico si inserisce all’interno della strategia di Bandai Namco volta a creare e possedere più proprietà intellettuali.

“Siamo felici di annunciare la nostra partnership e acquisizione di una quota di minoranza di Limbic Entertainment. Un team esperto che in passato ha dimostrato tutto il proprio talento nei vari titoli a cui ha lavorato, come il celebre Tropico 6. Svilupperà due nuovi franchise“, ha dichiarato Arnaud Muller, COO di Bandai Namco Entertainment Europe. “Limbic Entertainment si inserisce perfettamente nella strategia di Bandai Namco Entertainment Europe iniziata qualche anno fa, consentendoci di espandere il nostro portfolio di nuove IP con studi legati a BNEE“.

Segnaliamo, infine, che Limbic Entertainment è al momento impegnato a reclutare nuovo personale per lavorare ai nuovi progetti ancora avvolti nel mistero.

Condividi con gli amici Inviare