It Takes Two torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

Electronic Arts e Hazelight Studios hanno confezionato un nuovo video di gameplay di It Takes Two, il prossimo videogioco di Josef Fares e compagni in arrivo su PC, PS4 e Xbox One a marzo.

In It Takes Two i giocatori vestiranno i panni di due partner in conflitto, Cody e May, che vengono trasformati in bambole per mezzo di una magia sconosciuta. Intrappolati in un mondo stravagante in cui l’imprevisto si nasconde dietro ogni angolo, dovranno imparare loro malgrado a superare le loro differenze, a salvare la loro relazione in frantumi e a trovare la strada per tornare a casa dall’amata figlia Rose.

Il gioco sarà disponibile dal 26 marzo sulle piattaforme citate in apertura, inoltre chiunque acquisti le versioni per PS4 e Xbox One potrà eseguire gratuitamente l’upgrade alle rispettive edizioni next-gen.