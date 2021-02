Cuphead e Mugman arrivano su Fall Guys: Ultimate Knockout

Studio MDHR ha annunciato una collaborazione con Mediatonic per inserire Cuphead e Mugman all’interno di Fall Guys: Ultimate Knockout. Di entrambi saranno disponibili i costumi e una emote speciale.

Il primo costume, quello di Cuphead, sarà disponibile già da oggi per cinque corone a pezzo (parte superiore e inferiore), mentre quello di Mugman arriverà il 27 febbraio e potrà essere sbloccato sempre con un esborso di cinque corone per ognuna delle due parti. Anche l’emote speciale sarà disponibile per quel prezzo di valuta in-game.

