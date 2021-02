Drew Murray, director di Sunset Overdrive, torna in Insomniac Games

Appena qualche settimana fa abbiamo riportato la notizia dell’addio di Drew Murray a The Initiative, il team degli Xbox Game Studios che sta sviluppando il nuovo Perfect Dark. Oggi lo stesso Murray fa sapere di essere tornato tra le fila di Insomniac Games, dove rivestirà il ruolo di principal designer per un progetto sconosciuto.

Drew Murray è stato per ben dieci anni all’interno dell’organico di Insomniac Games, quindi si tratta di una sorta di ritorno alle origini. Qui Murray ha partecipato allo sviluppo di cinque videogiochi, tra cui Sunset Overdrive, di cui è stato game director.

