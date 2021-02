Rainbow Six Siege: Blackbeard potrebbe essere soggetto di un rework

Chi gioca da qualche tempo a Rainbow Six Siege saprà bene quanto Blackbeard sia una costante spina nel fianco. Fin dal momento del suo lancio, l’operatore americano e lo scudo che può montare sul suo fucile sono stati un avversario irritante da affrontare, e questo a dispetto di numerosi interventi del team di sviluppo. E a quanto pare, sembra che anche Ubisoft sia consapevole di questo, al punto da domandarsi se non sia forse il caso di rivederne il kit.

A non escludere questa possibilità è Jean-Baptiste Hallé, director di Rainbow Six Siege, che in una chiacchierata con PCGamesN ha dichiarato di essere tutt’altro che contento dello stato attuale di Blackbeard, e che “non sarei sorpreso se finisse per aver bisogno di un rework completo, un po’ come è successo a Tachanka.” La cosa, in ogni caso, difficilmente avverà a breve termine: “al momento, abbiamo altre priorità in termini di bilanciamento.” Almeno per qualche tempo, dunque, dovremo continuare a temere Blackbeard e il suo scudo.