Hunt: Showdown compie 3 anni, festeggia 3 milioni di giocatori

Sembra che Crytek possa essere decisamente soddisfatta di Hunt: Showdown, il suo sparatutto a tema western che unisce meccaniche PvE e PvP. Il titolo è infatti arrivato al suo terzo anno di età, e in questo periodo si sono sfidati all’interno del suo mondo di gioco ben 3 milioni di giocatori. Lo sviluppatore ha deciso di celebrare questo periodo con un video che ripercorre tutti gli aggiornamenti usciti, così da permetterci di rivivere l’evoluzione del titolo.

La storia di Hunt: Showdown non finisce però certo qui: anzi, nell’annuncio sui canali social Crytek non ha mancato di ricordarci che ci sono novità in arrivo fra un mese esatto. Nuovi pericoli? Nuove armi? Nuovi cacciatori? Di qualunque cosa si tratti, lo scopriremo a breve. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PC (Steam), PS4 e Xbox One.