Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: possibile un arrivo su Nintendo Switch?

A dispetto della sua appartenenza a un genere relativamente di nicchia, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è andato incontro a un buon successo, superando rapidamente i record di vendite degli altri capitoli della serie. Ovviamente, non manca chi spera di poterlo un giorno vedere anche su Nintendo Switch; e la cosa deve essere giunta alle orecchie di Tony Hawk in persona. Lo skater che dà il nome alla serie ha infatti notato che Crash Bandicoot 4 – anch’esso pubblicato da Activision – è stato di recente annunciato anche per altre piattaforme, e si è chiesto se lo stesso potesse succedere anche per Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Se si fosse trattato del solo intervento dell’atleta, la si potrebbe considerare una semplice esternazione personale. Ma, spulciando i commenti, non possiamo fare a meno di notare gli interventi degli accounti di Nintendo of America e di Activision che, diciamolo, ha fatto un po’ la sibillina. Meglio aspettare un annuncio ufficiale prima di farsi prendere dall’emozione, dunque; ma questi sono di sicuro buoni segni a favore.