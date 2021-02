Rivelato Astral Ascent, il nuovo titolo dei creatori di Dark Devotion

Dopo aver lanciato Dark Devotion, soulsike che non mancava di meccaniche originali, Hibernian Workshop si è messa presto al lavoro sul suo nuovo titolo: Astral Ascent. E a un anno e mezzo di distanza, lo studio francese è finalmente pronto a farcelo vedere in azione, con un trailer che annuncia anche la prossima apertura della campagna Kickstarter.

Così come con il loro precedente titolo, anche nel caso di Astral Ascent lo studio si appoggerà infatti a Kickstarter per finanziare ed espandere il gioco che vogliono creare. A quanto pare, questa loro nuova fatica manterrà l’impostazione roguelite, abbandonando però i toni cupi di Dark Devotion per lasciare spazio a un universo molto più colorato. Di sicuro, però, ci sarà ugualmente da combattere: dovremmo infatti superare quattro mondi e i loro 12 boss. Il titolo è attualmente previsto per PC (Steam), PS4 e Nintendo Switch.