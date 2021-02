Gran Turismo 7 rinviato al 2022, annuncia Sony

Non è passato troppo tempo da quando Sony Interactive Entertainment aveva confermato il 2021 come data di lancio per Gran Turismo 7. Ebbene, sembra che nel frattempo i piani siano cambiati: nel corso di un’intervista con il CEO di Sony Jim Ryan, GQ ha chiesto aggiornamenti sullo status del titolo di corse, previsto in esclusiva per PlayStation 5. Percependo la domanda scomoda, un rappresentante PR di Sony è intervenuto, rilasciando la seguente dichiarazione ai taccuini dell’intervistatore:

“GT7 è stato colpito da problemi di produzioni legati al Coronavirus, ed è dunque stato spostato dal 2021 al 2022. Con la pandemia in corso, la situazione è dinamica e sempre mutevole, e alcuni aspetti critici della produzione hanno subito rallentamenti nel corso degli ultimi mesi. Condivideremo informazioni più precise sul lancio di GT7 appena possibile.” L’ennesimo ritardo dovuto alla pandemia, dunque; dopo un anno, ci abbiamo quasi fatto l’abitudine.

Nota a parte: non possiamo fare a meno di notare che, nel corso della stessa intervista, Jim Ryan non ha mancato di sottolineare che c’è chi lancia i giochi quando sono pronti, e chi invece si fissa su una data e li lancia senza tenere conto della qualità. “Ci sono stati esempi di alto profilo di publisher che hanno fatto quest’ultima cosa”, ha poi aggiunto. Chissà a chi si stava riferendo…