Days Gone in arrivo su PC, primo di una serie di titoli Sony

Quando Horizon: Zero Dawn è approdato su PC, in molti si sono chiesti se questo non fosse un tentativo da parte di Sony Interactive Entertainment di sondare le acque. A quanto pare, è proprio così: nella stessa intervista a GQ che ha rivelato il rinvio di Gran Turismo 7 al 2022, siamo infatti venuti a sapere che Days Gone sarà il primo di una serie di titoli Sony ad arrivare su PC, a partire da questa primavera.

Nello spiegare le ragioni dietro questa apertura al mercato PC, Jim Ryan non ha mancato di citare il titolo di Guerrilla. “Come prima cosa, in termini di successo della pubblicazione del gioco su PC, alla gente è piaciuto e l’hanno comprato. Abbiamo anche guardato cosa ne pensava la comunità PlayStation. Non c’è stata una reazione negativa particolarmente intensa. Quindi continueremo a compiere altri passi in questa direzione.” Ryan ha inoltre accennato ad una maggiore semplicità di rendere i loro giochi disponibili su PC, dichiarando che “per noi è stata una decisione ovvia da prendere.”

Days Gone arriverà dunque su PC nei prossimi mesi, ma sarà solo il primo (oddio, secondo, se contiamo Horizon: Zero Dawn) della lista. Chissà che in futuro non arrivino anche God of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us e Bloodborne. Noi ci speriamo caldamente.