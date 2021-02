Sony annuncia un nuovo State of Play, si terrà domani

Sony ha annunciato un nuovo State of Play che verrà trasmesso in diretta streaming nella tarda serata di domani, giovedì 25 febbraio.

La compagnia giapponese fa sapere che la trasmissione durerà all’incirca trenta minuti e si concentrerà principalmente su una decina di titoli per PS4 e PS5, compresi nuovi annunci e news sui titoli delle terze parti più attesi, indie compresi.

Vedremo il prossimo God of War in azione? O forse è arrivato il momento del multiplayer di The Last of Us: Parte II? Oppure questa volta toccherà al gameplay di Horizon Forbidden West farsi vivo. Per scoprirso bisognerà attendere poco più di ventiquattro ore: l’appuntamento è difatti fissato alle 23:00 di domani sera, quando lo State of Play andrà in onda su Twitch e YouTube.

