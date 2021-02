Games with Gold: ecco i videogiochi del mese di marzo

Microsoft ha annunciato i quattro videogiochi che saranno disponibili nel corso del mese di marzo grazie al programma Games with Gold riservato agli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Per quanto riguarda i titoli per Xbox One, questi includeranno Warface: Breakout (disponibile dal 1° al 31 marzo) e Vicious Attack Llama Apocalypse (disponibile dal 16 marzo al 15 aprile). Sul versante Xbox 360, invece, gli abbonati potranno mettere le mani su Metal Slug 3 (dal 1° al 15 marzo) e Port Royale 3 (dal 16 al 31 marzo). È possibile fruire di tutti i giochi sia su Xbox One che su Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.