Days Gone: svelati i requisiti hardware della versione PC

Dopo aver annunciato a sorpresa che Days Gone sarà disponibie in primavera su PC, Sony ha diffuso i requisiti hardware di questa nuova versione tramite la pagina del prodotto presente su Steam. Vediamoli insieme:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-2500K@3.3GHz / AMD FX 6300@3.5GHz

: Intel Core i5-2500K@3.3GHz / AMD FX 6300@3.5GHz RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4 GB)

: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4 GB) DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio su disco: 70GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-4770K@3.5GHz / Ryzen 5 1500X@3.5GHz

: Intel Core i7-4770K@3.5GHz / Ryzen 5 1500X@3.5GHz RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB) DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio su disco: 70GB

Requisiti tutto sommato abbordabili, tuttavia segnalamo che in entrambi i casi Sony consiglia l’installazione di Days Gone su un SSD per migliorarne le performance.