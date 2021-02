Tony Hawk's Pro Skater 1+2 arriva su Switch e console next-gen

Dopo le prime avvisaglie dei giorni scorsi, Activision ha finalmente ufficializzato l’arrivo di Tony Hakw’s Pro Skater 1+2 non solo su Nintendo Switch, ma anche sulle console di nuova generazione.

Il publisher a stelle e strisce fa sapere che la versione per la console Nintendo sarà disponibile nel corso del 2021, ma ancora è sprovvista di una data di uscita ufficiale. Data di lancio che invece è nota per le edizioni in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S: queste saranno disponibili dal 26 marzo prossimo. Activision spiega che le versioni next-gen di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 offriranno ai giocatori una serie di aggiornamenti, come i 120 FPS a 1080P, il 4K nativo a 60 FPS, audio spaziale, ombre dinamiche più nitide, riflessi e lens flare,texture migliorate per gli skater e molto altro ancora.

Infine, Activision permetterà l’upgrade gratuito alle rispettive versioni next-gen, ma solamente ai possessori della versione digitale deluxe per PS4 e Xbox One. Chi possiede già le versioni digitali standard, invece, potrà acquistare il Cross-Gen Deluxe Bundle con tutte le nuove features al prezzo di 10 dollari.